Mercato : Matvey Safonov quitte le PSG, l’ultime preuve !

Un an et demi après son arrivée en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs du PSG lors du mercato hivernal à venir. Les planètes semblent bien s’aligner dans ce sens. Explications.

Mercato PSG : Matvey Safonov renvoyé à Paris par la Russie

Présent avec sa sélection pour la trêve internationale, Matvey Safonov va rentrer plus tôt que prévu à Paris. L’information est tombée dans la matinée : le sélectionneur de la Russie, Valery Karpin, a décidé de sortir le gardien du Paris Saint-Germain de son groupe avant le deuxième match de la trêve internationale face au Chili ce samedi. Le portier de 26 ans est donc attendu à Paris dès ce jeudi.

Pour l’heure, aucune blessure n’a été annoncée, ce qui laisse penser à un choix purement sportif. D’ailleurs, face à la presse, le sélectionneur russe n’a pas mâché ses mots concernant la prestation de Safonov, notamment sur le but encaissé lors du match nul contre le Pérou (1-1).

« Si le match contre le Pérou avait été un match amical, la composition aurait été différente. Matvey Safonov n’aurait peut-être pas joué. Matvey Safonov va quitter le rassemblement », a déclaré Valeri Karpin. Déjà critiqué dans son pays pour son faible temps de jeu au PSG, le natif de Krasnodar va donc devoir trouver rapidement une solution à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Ce que le principal concerné avait déjà lui-même anticipé.

Matvey Safonov : « Je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu »

Après avoir tenu le rôle de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma, c’est désormais derrière Lucas Chevalier que Matvey Safonov tient son rang. Mais pour sa seconde saison en Ligue 1, le gardien russe n’a pas encore disputé la moindre minute.

Forcément, cette situation ne plaît pas au principal concerné, alors que pointe à l’horizon la Coupe du Monde 2026. Si c’est un secret de polichinelle, Matvey Safonov l’a clairement fait savoir auprès de médias de son pays à l’occasion de la précédente trêve internationale.

« Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser », a notamment fait savoir le numéro 39 du Paris Saint-Germain.

Avec ce qui vient de se passer durant cette trêve internationale, Safonov est désormais bien conscient que s’il veut espérer participer à la prochaine Coupe du Monde, il lui faudra absolument avoir du temps de jeu dans la deuxième moitié de saison.

