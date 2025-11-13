OL : Chelsea vient perturber le dossier Endrick, Lyon menacé

Alors que le Real Madrid est favorable au prêt d’Endrick à l’OL, Chelsea FC se serait immiscé dans le dossier de la pépite brésilienne.

Mercato : Endrick annoncé vers l’OL en prêt

De source brésilienne, le Real Madrid et l’OL ont un accord de principe pour le prêt non payant d’Endrick à Lyon, entre janvier et juin 2026. Soit pour six mois, sans option d’achat. Le club rhodanien a même accepté de prendre la moitié du salaire de l’attaquant de 19 ans en charge selon ESPN.

Rassuré par Paulo Fonseca sur son temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, le Brésilien espère se relancer rapidement avec les Gones. D’après les indiscrétions d’Estadio Deportivo, les proches d’Endrick lui cherchent déjà un logement à Lyon.

Chelsea fonce sur le Brésilien, Lyonnais en danger

Mais contre toute attente, l’intérêt de Chelsea surgit. Selon Chelsea Chronicle, le club londonien veut rapprocher le joueur en difficulté au Real Madrid de son compatriote et ami Estevão. Les deux pépites ont été formées à Palmeiras au Brésil. De plus, Chelsea était déjà intéressé par le profil d’Endrick avant sa signature chez les Merengues. L’idée de retrouver Estevão à Londres ne déplairait pas au joueur visé par l’OL, à en croire la source.

Néanmoins, il n’a aucune garantie de temps de jeu à Chelsea ou son compatriote João Pedro est le titulaire en pointe de l’attaque, en plus de Liam Delap et Marc Guiu. Mais pour le journaliste Graeme Bailey, l’Olympique Lyonnais doit quand même se méfier du club de Premier League, surtout que l’ouverture du mercato se fera dans un mois et demi.

Et d’ici janvier, il peut avoir une éventuelle blessure à Chelsea ou un revirement inattendu qui peut changer la donne. « On verra donc ce que nous réserve le mois de janvier, mais on me dit qu’Endrick pourrait très bien rejoindre Stamford Bridge dès janvier », a annoncé le confrère.

