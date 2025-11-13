ASSE : Horneland sollicite la Réserve en coupe de France

Compte tenu des nombreuses absences au sein de l’équipe de l’ASSE, Eirik Horneland va s’appuyer sur des joueurs de la Réserve face à l’AS Quetigny, samedi, en coupe de France.

ASSE : Ferreira, Bernauer, Duffus et 9 internationaux absents

Dans son point-santé sur le groupe de l’ASSE, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a confirmé l’indisponibilité de João Ferreira (réathlétisation), Maxime Bernauer (genou) et Joshua Duffus (Ischios) pour le match du 7e tour de la coupe de France. Neuf internationaux sont également absents lors de cette trêve internationale. « Tous devraient être de retour la semaine prochaine », a annoncé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Coupe de France : Première pour N’Guessan et Eymard cette saison

En revanche, Lassana Traoré est de retour après plusieurs semaines d’absence, tout comme Igor Miladinovic de retour de suspension. Djylian N’Guessan (17 ans) et Augustine Boakye sont aussi disponibles. Ils devraient être titulaire face au club de Régional 2, selon le technicien norvégien. Ce sera la première apparition cette saison pour le jeune avant-centre.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le gros coup que prépare Saint-Étienne

Au milieu, Paul Eymard (17 ans) est annoncé, alors que Florian Tardieu est ménagé. « Un milieu de terrain devra peut-être jouer un cran plus haut. Ce pourrait être Paul Eymard (19 ans), qui est également à ma disposition. Il s’entraîne depuis plusieurs mois avec le groupe professionnel, il est temps pour nous de le voir en match », a-t-il indiqué.

Horneland annonce une équipe mix contre Quetigny

En effet, Eirik Horneland va constituer une équipe mix, composée de joueurs du groupe professionnel et du groupe Réserve. « Aïmen Moueffek a besoin de minutes lui aussi. […]. C’est une opportunité pour certains jeunes. Kevin Pedro a su saisir sa chance contre Troyes et a livré un bon match. C’est une bonne chose. D’autres seront dans son cas », a-t-il dévoilé.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Grosse alerte à Saint-Étienne avant Quetigny !

À voir

LOSC : Double coup dur pour Bruno Genesio !

ASSE : Doute levé pour Cardona, inquiétude pour Duffus

ASSE : Une bonne nouvelle pour Horneland avant Nancy