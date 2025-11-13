Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour Chiakha ?

Le Stade Rennais veut négocier un deal au Danemark pour le prochain mercato hivernal. Le jeune crack algérien, Amin Chiakha attise les convoitises.

Mercato Stade Rennais : Amin Chiakha à Rennes cet hiver ?

Le Stade Rennais a envoyé des recruteurs au Danemark le week-end dernier. Leur mission était d’observer deux jeunes prodiges du championnat danois. Selon le média danois Tipsbladet, l’Algérien Amin Chiakha fait craquer les pensionnaires du Roazhon Park.

À Vejle, les émissaires rennais ont assisté à un match plein d’intensité face au FC Copenhague. Ce jour-là, Chiakha s’est distingué. Il a inscrit le but de la victoire, marqué contre le club auquel il appartient toujours. Ses solides performances ont plu aux recruteurs rennais.

Âgé de 20 ans, l’international algérien reste sous contrat avec Copenhague. Une clause lui permet d’y revenir dès le mercato hivernal. Une option que le club danois étudie de près. Le journaliste Farzam Abolhosseini, du média Tipsbladet, l’a confirmé. Du côté de Rennes, l’intérêt n’étonne pas. Le club breton a déjà trouvé de belles pépites dans la région : Albert Grønbæk, Kamaldeen Sulemana, ou encore Henrik Meister. Chiakha pourrait bien être le prochain sur la liste.

