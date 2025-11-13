Mercato PSG : C’est fait, un défenseur signe à Paris !

En cette période de trêve internationale, la direction du PSG a bouclé une importante signature interne. Willian Pacho a prolongé son contrat. L’officialisation est imminente.

Mercato : Willian Pacho prolonge son contrat au PSG

Le Paris Saint-Germain réalise un joli coup en défense ! Willian Pacho avait rejoint le club parisien en août 2024 dans le grand scepticisme. Mais l’ancien joueur de de l’Eintracht Francfort est rapidement devenue l’une des révélations de la saison passée.

L’international équatorien s’est imposé comme un titulaire fiable sous les ordres de Luis Enrique. Son niveau de performance le place même parmi les meilleurs joueurs à son poste. Face à cette progression fulgurante, la direction du PSG a fait de sa prolongation une priorité. Les négociations entamées depuis plusieurs mois ont finalement été concluantes.

À voir

Mercato OM : Un buteur proche de revenir, la décision tombe

Lire aussi : Mercato PSG : Willian Pacho répond en personne au Real Madrid

Le journaliste Fabrice Hawkins confirme cette tendance, Willian Pacho a signé un nouveau contrat à Paris. Ce bail le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2030. Le PSG s’assure de sa présence sur le long terme. L’officialisation de sa prolongation ne saurait tarder. La direction du Paris SG ayant pris l’habitude de regrouper ses nouvelles signatures.

🚨🔴🔵Willian Pacho a signé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2030. Officialisation dans les mois à venir puisque le PSG a pris l'habitude de grouper ces annonces. pic.twitter.com/yxRrzt0ssd — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 13, 2025

D’autres prolongations sont attendues

Ce renouvellement de contrat s’inscrit dans une stratégie globale du Champion d’Europe en titre. Les Parisiens comptent bâtir une équipe forte sur la durée. D’autres prolongations sont actuellement en cours de finalisation. Bradley Barcola, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Fabian Ruiz sont visés par cette campagne.

Lire la suite sur le Paris Saint-Germain :

Mercato : Matvey Safonov quitte le PSG, l’ultime preuve !

Mercato PSG : Matvey Safonov lâche une bombe pour cet hiver

À voir

OL : Chelsea vient perturber le dossier Endrick, Lyon menacé

Mercato PSG : Matvey Safonov ouvre la porte à un transfert !