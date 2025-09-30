ASSE : Joshua Duffus entre promesses et difficultés

Une des nombreuses recrues estivales de l’ASSE est en grande difficulté, alors qu’elle avait fait un début remarquable sous le maillot vert.

ASSE : Duffus décisif lors de sa première et plus rien !

À la suite des nombreux départs enregistrés à l’ASSE à l’été, le club relégué en Ligue 2 s’est renforcé convenablement. Il a recruté sept nouveaux joueurs et a levé les options d’achat de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah. Joshua Duffus fait partie des renforts offensifs des Verts. Il est arrivé librement de Brighton FC, son club formateur. Il s’est engagé avec le club ligérien pour quatre saisons, jusqu’en juin 2029.

L’AS Saint-Etienne a dû attendre la délivrance du passeport jamaïcain de l’avant-centre de 20 ans, avant l’enregistrement officiel de son transfert. Officialisé le 13 août 2025, il a donc manqué la première journée de Ligue 2 disputée quatre jours plus tôt. Toutefois, Eirik Horneland lui a accordé sa confiance dès la 2e journée du championnat.

Aligné en pointe de l’attaque lors d’ASSE – Rodez AF, Joshua Duffus avait été l’auteur du premier but des Verts, vainqueurs du match (4-0). Titularisé à nouveau face à Grenoble Foot (1-1), lors de la 4e journée, il n’avait pas été décisif. Depuis fin août, le Britanno-Jamaïcain s’est contenté de bouts de matchs, contre Clermont Foot, le Stade de Reims et l’EA Guingamp. Il était même resté sur le banc de touche à Amiens.

Joshua Duffus victime du choix du coach de l’ASSE

En effet, Joshua Duffus est victime des choix de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. La priorité de ce dernier en pointe de l’attaque est Lucas Stassin. Longtemps en instance de transfert, ce dernier est finalement resté dans le Forez. Ce qui a changé la donne pour le joueur arrivé de Brighton, lui qui espérait prendre la place du Belge en cas de départ.

Depuis la fermeture du mercato d’été et son retour, le buteur de l’ASSE a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en quatre matchs consécutifs. Il justifie pleinement la confiance d’Eirik Horneland.

Relégué sur le banc au profit de Lucas Stassin, Joshua Duffus a disputé seulement 167 minutes de jeu en 6 apparitions en Ligue 1. Un temps de jeu insuffisant pour l’attaquant venu lancer sa carrière en France, après avoir fait ses débuts avec la Réserve des Seagulls.