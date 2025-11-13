Mercato OM : Un buteur proche de revenir, la décision tombe

La direction de l’OM a eu l’occasion de récupérer Luis Henrique, en difficulté à l’Inter Milan. Mais les dirigeants marseillais ont d’autres plans pour le prochain mercato hivernal.

Mercato : Luis Henrique a été proposé à l’OM, mais…

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est très vite séparé d’un attaquant. Luis Henrique a été transféré à l’Inter Milan. Ses 7 buts et 8 passes décisives ont convaincu les Nerazzurri de débourser près de 25 millions d’euros pour l’avoir. Sauf que l’ailier brésilien connait des débuts cauchemardesques en Italie.

Son temps de jeu famélique le prouve. Luis Henrique n’a été titularisé qu’à deux reprises en Serie A cette saison pour aucun but inscrit. Ce bilan passe très mal en interne. Au point où la direction de l’Inter Milan tente de le ramener en Ligue 1.

La Gazzetta Dello Sport le confirme, l’entourage du joueur a récemment sondé plusieurs clubs français, dont l’OM. L’idée est de le renvoyer à Marseille en prêt. L’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais ont également été sollicités. Mais leur réponse n’a pas tardé.

Les Marseillais ont refusé son retour

Le média italien explique qu’aucun de ces clubs n’est pour l’instant intéressé par le profil de Luis Henrique. L’OM dispose de plusieurs atouts à ce poste et n’aurait pas l’intention de récupérer un « flop estival très coûteux ». Même s’il a impressionné la saison dernière, le joueur de 23 ans encore loin de revenir au Vélodrome ou encore en Ligue 1.

Ses représentants devront se tourner vers d’autres clubs en vue de lui trouver un nouveau point de chute. L’entraîneur Cristian Chivu ne compte plus vraiment sur lui. L’arrivée de Carlos Augusto pour remplacer Denzel Dumfries le confirme. Luis Henrique devrait aller voir ailleurs lors du mercato de janvier.

