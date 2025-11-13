Mercato PSG : Accord presque trouvé pour Eric Garcia !

À la recherche d’un défenseur polyvalent pour compenser la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG a jeté son dévolu sur Eric Garcia. Mais le FC Barcelone semble déterminé à garder son joueur de 24 ans.

Mercato PSG : Eric Garcia échappe au Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Eric Garcia n’a pas encore prolongé avec le FC Barcelone, ce qui attire tout logiquement l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le staff parisien et Luis Enrique voient en Garcia le profil idéal pour renforcer le couloir droit de la défense et de dépanner de temps en temps dans la charnière en cas de pépin physique.

Libre de tout contrat en juin prochain, l’international espagnol coche toutes les cases du défenseur recherché par Luis Enrique. L’ancien coach du Barça connaît bien le joueur pour l’avoir lancé en équipe d’Espagne. Ce qui séduit au sein du club de la capitale, c’est surtout la polyvalence du natif de Barcelone, capable d’évoluer en défense centrale, au poste de latéral, et même en milieu de terrain.

Ses qualités techniques dans la relance sont également un atout majeur pour le jeu prôné par le technicien catalan. Cependant, si le transfert d’Eric Garcia au PSG semblait être une réelle option, les Blaugranas auraient rapidement réagi face à l’intérêt croisant et les moyens colossaux du Paris SG. Les dirigeants barcelonais, conscients de la valeur de leur numéro 24, se seraient montrés confiants quant à une prolongation.

En effet, selon les dernières informations du journal Sport, les lignes auraient bougé dans ce dossier et la tendance serait désormais à une prolongation de Garcia. « La prolongation se rapproche pour Éric », a titré ce jeudi le quotidien catalan avant d’ajouter : « Eric Garcia s’éloigne d’un possible transfert au PSG. Il est sur le point de conclure un accord avec Barcelone pour une prolongation jusqu’en juin 2029, assortie d’une année supplémentaire en option. »

Homme fort du dispositif de l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, l’ancien défenseur de Manchester City se dirige ainsi vers un renouvellement de son engagement avec son club formateur. Son agent, Ivan De La Pena, serait notamment en négociations avancées avec Deco, le directeur sportif du Barça, et un accord serait sur le point d’être trouvé pour un nouveau bail jusqu’en 2030.

D’ailleurs, Deco a récemment déclaré que le club était déterminé à conserver Garcia au milieu des spéculations sur son avenir. « Nous sommes satisfaits d’Eric. Pour moi, c’est un exemple de dépassement de l’adversité, il est parti d’ici au milieu des critiques, a tout renversé et s’impose désormais comme un joueur important sur le terrain et dans le vestiaire », a déclaré le patron du recrutement du Barça devant la presse. Une mauvaise nouvelle pour le PSG et Luis Enrique qui vont devoir se tourner vers d’autres cibles pour renforcer leur secteur défensif cet hiver.