LOSC : Double coup dur pour Bruno Genesio !

Sale semaine pour le LOSC. Après son nul face à Strasbourg, le club nordiste devra composer sans deux piliers de son effectif.

LOSC : La décision tombe pour Calvin Verdonk

Coup dur pour le LOSC. Calvin Verdonk connaît désormais son sort après son geste dangereux sur Martial Godo face au Racing Club de Strasbourg. Il a écopé de deux matchs de suspension. Le défenseur indonésien ne rejouera donc pas en Ligue 1 avant décembre.

La commission de discipline de la LFP a tranché mercredi soir. Elle a infligé deux matchs fermes à Verdonk. Il manquera les deux prochains chocs. Les Dogues attendent le Paris FC le 23 novembre et le Havre le 30. L’arbitre François Letexier n’avait pas hésité, brandissant le rouge sans discussion. Le joueur reste éligible à la Ligue Europa. Bruno Genesio pourra l’utiliser contre le Dinamo Zagreb.

Autre coup dur : Benjamin André sera lui aussi absent. Le capitaine, averti juste après l’exclusion de Verdonk, a atteint le quota de cinq cartons jaunes. Il sera donc suspendu un match. Deux absences de poids qui forcent Genesio à repenser son onze, alors que le calendrier s’annonce chargé.

