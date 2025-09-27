PSG : Choix forts, le groupe de Luis Enrique contre Auxerre

Découvrez les 21 joueurs du PSG retenus pour disputer la sixième journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre, ce samedi à 21h05 au Parc des Princes. Avec les nombreux blessés, Luis Enrique a opéré plusieurs changements dans son groupe.

PSG : Luis Enrique avec 5 gros absents contre Auxerre !

C’est une véritable hécatombe à laquelle doit faire face Luis Enrique ce samedi à l’occasion de la réception de l’AJ Auxerre, puisque ce sont pas moins de cinq titulaires qui sont absents du groupe du PSG dévoilé peu avant midi. Comme attendu, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Marquinhos n’ont pas été convoqués par l’entraîneur espagnol.

Gêné par des douleurs musculaires ces derniers jours, le milieu de terrain Fabian Ruiz, qui a été préservé à l’entraînement de vendredi, est lui aussi laissé au repos pour cet après-midi. Luis Enrique garde son métronome pour le choc de mercredi prochain contre le FC Barcelone, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Le jeune défenseur central Noham Kamara, retenu pour la Coupe du Monde U20 qui commence sous peu, manque également à l’appel. Par contre, le coach du PSG pourra compter sur le retour de Bradley Barcola après son alerte musculaire, tandis que quatre jeunes font leur entrée dans le groupe pro pour cette rencontre face aux hommes de Christophe Pelissier.

Il s’agit de Yanis Khafi (19 ans), Quentin Ndjantou (18 ans), Wassim Slama (17 ans) et Mathis Jangeal (17 ans). Après avoir participé à l’entraînement avec le groupe A cette semaine, les quatre titis du Paris SG espèrent bénéficier de quelques minutes cet après-midi au Parc des Princes.

Le groupe au Paris SG

🏟️ Le groupe parisien pour #PSGAJA ce soir au Parc des Princes !



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 27, 2025

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Beraldo, Hakimi, Hernandez, Mendes, Pacho, Zabarnyi Milieux : Jeangeal, Khafi, Mayulu, Slama, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola Kvaratskhelia, Lee, Mbaye, Ndjantou, Ramos.