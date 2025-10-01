PSG vs Barça : Tension à Barcelone avant le Paris SG ?

Le technicien du Barça, Hansi Flick recadre sa gâchette offensive Lamine Yamal avant le choc face au PSG en Ligue des Champions.

PSG vs Barça : Lamine Yamal calme le jeu après les propos de Flick

La conférence de presse d’Hansi Flick, hier, avant le choc de Ligue des Champions face au PSG, a suscité des questions. Le coach allemand a évoqué la situation de Lamine Yamal, jeune talent du Barça âgé de 18 ans. Flick a jugé utile de rappeler une règle simple : l’enthousiasme ne doit pas dépasser le travail quotidien.

Selon lui, se concentrer uniquement sur les qualités techniques serait une erreur. Lamine Yamal doit travailler dur pour montrer tout son potentiel. « Pour moi, ce n’est pas une bonne chose de se surexciter pour un joueur à ce point. Nous nous concentrons sur le travail acharné. Il est talentueux et peut aller très haut, atteindre des niveaux plus élevés, mais il doit travailler dur. Il ne s’agit pas seulement de savoir jouer avec le ballon, il faut aussi travailler défensivement. », a-t-il dit.

Ces propos, directs et mesurés, ont immédiatement fait réagir l’entourage du joueur. Beaucoup s’attendaient à une réponse, peut-être même à une tension. Elle est arrivée plus vite que prévu, mais dans un ton apaisé. Dans l’émission espagnole El Chiringuito, un journaliste proche du vestiaire catalan a rapporté les mots de Yamal. Le jeune ailier, loin de polémiquer, a choisi l’alignement. « Lamine est heureux et d’accord avec Flick », a-t-il expliqué.

L’international espagnol accepte les critiques, comprend l’exigence, et ne cherche pas la confrontation. L’affaire se referme aussitôt. Le joueur reste concentré sur son jeu, son entraîneur sur sa progression, et le Barça sur son duel européen. Certains estiment qu’il sera l’arme redoutable contre le PSG de Luis Enrique ce soir.