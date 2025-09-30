Hansi Flick veut étouffer le PSG, le plan du Barça dévoilé !

Le PSG défie le Barça sur ses installations ce mercredi soir dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. À la veille de ce choc, la presse a dévoilé les plans de Hansi Flick, l’entraîneur des Blaugranas.

Hansi Flick veut imposer un pressing énorme au PSG

Ce mercredi, le choc européen tant attendu depuis des mois va finalement avoir lieu. Champion d’Europe en titre, le PSG va affronter le Barça, meilleure équipe de la saison passée avec les Rouge et Bleu, sur la pelouse du Stade olympique Lluís Companys. Un choc européen, qui a tout de même perdu un peu en valeur avec les nombreuses blessures à noter dans les deux clubs.

En effet, même si Lamine Yamal a retrouvé la compétition ce weekend face à la Real Sociedad, le Barça sera privé de Fermin Lopez, Raphinha, Gavi et Joan Garcia contre le Paris Saint-Germain. De son côté, l’entraîneur parisien Luis Enrique va composer sans son Ballon d’Or Ousmane Dembélé, Désiré Doué, son capitaine Marquinhos et le génie géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Même si les retours de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz donnent du punch au collectif du PSG. Quoi qu’il en soit, le coach du FC Barcelone compte bien jouer à fond cette rencontre pour envoyer un message au reste de l’Europe face au Champion en titre.

Dans cette optique, le onze de départ du Barça s’annonce solide avec Wojciech Szczęsny dans les cages en l’absence de Ter Stegen et Joan Garcia, tandis que Pau Cubarsí et Éric Garcia devraient constituer la charnière centrale, avec Gerard Martin et Jules Koundé sur les côtés.

Le milieu de terrain sera l’affaire de Pedri et Frenkie De Jong dans un rôle de récupération et de construction, pendant que Dani Olmo évoluera dans un rôle de numéro 10. Devant, Marcus Rashford sur le côté gauche et Lamine Yamal à droite, alimenteront Robert Lewandowski en pointe. Mais le vrai plan de Flick serait d’étouffer l’équipe de Luis Enrique avec un pressing dingue.

En effet, selon les informations du journal Sport, le technicien devrait plutôt opter pour Ferran Torres en lieu et place de Robert Lewandowski pour le poste de numéro 9. L’international espagnol de 25 ans, plus mobile et incisif, permettra ainsi au Barça de presser haut, d’étouffer les relances du PSG et de forcer des erreurs dans le camp adverse.

Avec les nombreux absents majeurs du côté du Paris SG, Hansi Flick verrait là une occasion de dominer clairement le groupe de Luis Enrique. L’ancien entraîneur du Bayern Munich veut donc un Barça qui joue agressif, avec un rythme élevé et une pression constante, transformant chaque récupération en opportunité offensive immédiate. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.