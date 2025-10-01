OM : Roberto De Zerbi pique une colère noire !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi est monté au créneau après la victoire de Marseille en Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam pour défendre Paixao.

OM : Paixao brille, Robeto De Zerbi monte au front contre les détracteurs

L’OM a brillé, mais Roberto De Zerbi n’a pas souri. Devant l’Ajax Amsterdam, Marseille a vécu une soirée rêvée. Score lourd : 4-0. Stade plein : 65 000 voix et un récital. Et le doublé d’Igor Paixao a électrisé la foule. Pourtant, en conférence de presse, le coach marseillais est en colère. Pourquoi ? Parce que son attaquant Igor Paixao, double buteur et homme du match, a trop longtemps été pris pour cible.

Depuis son arrivée, il traîne une étiquette : transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, blessure dès l’été, rendement limité. Les critiques se sont abattues. Mais mardi soir, il a répondu. Deux buts, un silence imposé aux détracteurs. Le coach marseillais a taclé ceux qui s’attaquent à la nouvelle recrue estivale. « Les critiques à Marseille sont comme le soleil à Marseille… Il y en a presque tout le temps. Le soleil à Marseille est là quasiment tous les jours, comme les critiques à Marseille. Car quand quelqu’un ne sait pas quoi écrire quand il se lève le matin, on s’en prend à Paixao », a-t-il dit.

De Zerbi a rappelé la blessure du joueur, les deux mois d’absence, le temps de jeu augmenté petit à petit. « Mais Paixao a eu deux mois de blessure. Selon moi, ses prestations étaient déjà en train de s’améliorer. On a essayé avec le staff médical d’augmenter peu à peu son temps de jeu. Et ce soir, il a marqué donc ça saute aux yeux…Un but, ça sert pour la confiance, pour mieux travailler, pour être plus positif. Et nous sommes tous très contents. », a ajouté l’Italien.

Soutien confirmé par Medhi Benatia. Le directeur de football de l’OM a défendu le transfert du crack brésilien. C’est un joueur déjà reconnu en Europe, élu meilleur de son championnat la saison dernière.