PSG vs Barça : la compo du Paris SG a fuité !

Le PSG attend de pied ferme le Barça ce mercredi soir en Ligue des Champions. Le technicien parisien, Luis Enrique enregistre certains renforts.

PSG vs Barça : Luis Enrique prépare une surprise aux Catalans

Le FC Barcelone reçoit le PSG ce mercredi 1er octobre 2025. C’est une affiche de la 2e journée de Ligue des champions. Les deux équipes ont gagné leur premier match. Chacune veut confirmer, chacune veut glaner les trois points. L’enjeu est donc de taille pour les deux formations.

Le Paris SG et le Barça se retrouvent régulièrement en Ligue des Champions. Treize confrontations depuis 2012. Bilan : cinq victoires pour le Barça, quatre pour Paris, quatre nuls. Les Catalans gardent l’avantage, mais le PSG a pris sa revanche. Deux éliminations infligées depuis la fameuse remontada de 2017. En 2021 d’abord (1-1 puis 1-4). En 2024 ensuite, malgré une défaite à Paris (2-3), Paris a frappé fort au retour (1-4).

Côté parisien, plusieurs absences sont enregistrées. Ousmane Dembélé, Ballon d’Or fraîchement sacré devant Yamal, est blessé. Son retour est repoussé de plusieurs semaines. Désiré Doué aussi forfait. Marquinhos, touché au quadriceps, ne jouera pas non plus. Il devrait être remplacé par Zabarnyi, excellent depuis son arrivée lors du dernier mercato estival. Autre coup dur : Kvaratskhelia a rejoint l’infirmerie après le match contre Auxerre.

Mais il y a aussi des signaux positifs. Joao Neves, sorti sur blessure face à l’Atalanta, est de retour. Barcola également, déjà présent samedi contre Auxerre. Le milieu parisien retrouve donc ses trois titulaires : Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Selon L’Equipe, tous devraient démarrer face au FC Barcelone.

La composition probable du PSG

Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz- Lee, Mayulu, Barcola.