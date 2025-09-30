OL : Ligue 1 et C3, Tolisso alerte d’un danger à Lyon

L’OL possède certes une défense de fer, mais son attaque est pauvre. Corentin Tolisso a tiré la sonnette d’alarme après la courte victoire à Lille.

OL : Lyon possède une défense de fer

L’OL fait un début de saison canon. Il est co-leader de la Ligue 1 avec le PSG, avec 15 points chacun. Lyon possède même la meilleure défense du championnat, avec seulement 3 buts concédés en 6 matchs, soit un but encaissé chaque 2 matchs.

Pour être plus précis, l’équipe de Paulo Fonseca a concédé ces trois buts lors du seul match perdu face au Stade Rennais à Rennes (1-0). Sinon, elle n’a réussi que des clean sheet lors de ses cinq victoires, en ce début de saison.

Olympique Lyonnais : Un gros souci offensif !

En revanche, l’Olympique Lyonnais a un gros souci offensivement. Il n’a marqué que 8 buts en 6 journées, soit une moyenne de 1,3 but inscrit par match. Lyon a battu Lens, Metz, Marseille, Angers et Lille sur le plus petit des scores (1-0). Des équipes classées dans la deuxième moitié du tableau, notamment le Paris FC (11e) et Le FC Lorient (13e) font mieux offensivement que les Gones. Ils ont marqué respectivement 10 buts et 9 buts.

Corentin Tolisso tire la sonnette d’alarme

Après la victoire de l’OL contre le LOSC à Lille, Corentin Tolisso a attiré l’attention de l’équipe lyonnaise sur son manque d’efficacité offensive. « On a eu une occasion et demie. C’est trop peu », a-t-il souligné sur beIN Sports.

À voir

Mercato PSG : Matvey Safonov ouvre la porte à un transfert !

Lisez aussi : OL Mercato : Lyon prolonge un important partenariat

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais a tiré la sonnette d’alarme ensuite : « Je pense que c’est très insuffisant. On ne peut pas se satisfaire de ça. Dans le jeu, dans ce qu’on a proposé, il faut faire plus, il faut faire mieux. On ne peut pas souffrir comme ça tous les matchs. Parce qu’on sent que souffrir à chaque fois, ça ne va pas être jouable jusqu’au bout ».

Lisez aussi : Mercato OL : Accord conclu pour Stroeykens ?

À voir

OM : La LFP fait une annonce avant le choc contre Ajax !

Notons que Corentin Tolisso et ses coéquipiers rejouent, jeudi, mais en Ligue Europa. Ils affrontent le RB Salzbourg au Groupama Stadium, lors de la 2e journée des qualifications. La semaine dernière, Lyon avait remporté son premier match en C3, contre le FC Utrecht aux Pays-Bas, sur une courte victoire également (1-0).

Il faut rappeler que l’OL a perdu trois buteurs cet été : Alexandre Lacazette (fin de contrat), Rayan Cherki et Georges Mikautadze (transférés).