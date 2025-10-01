Barça-PSG : Panique totale autour de Lamine Yamal !

Le FC Barcelone espère s’appuyer sur son prodige Lamine Yamal ce mercredi soir face au PSG. Mais l’attaquant espagnol est de retour de blessure. Mais des mises en garde concernant son état de santé émergent.

Barça-PSG : Emmanuel Petit craint le pire pour Lamine Yamal

La deuxième journée de Ligue des Champions sera marquée par un choc très attendu : Le Paris Saint-Germain défie ce mercredi soir le FC Barcelone à Montjuïc. Ce rendez-vous européen verra le retour de Lamine Yamal sur la scène européenne. Sa blessure au pubis l’avait éloigné des pelouses durant plusieurs semaines. Le jeune prodige espagnol est cependant entré en jeu le week-end dernier face à la Real Sociedad.

Lire aussi : Barça – PSG : Achraf Hakimi prévient sévèrement Lamine Yamal

À voir

ASSE – EAG : Lamba révèle l’erreur de Saint-Etienne

Il a immédiatement délivré une passe décisive à Robert Lewandowski pour le but victorieux (2-1). Lamine Yamal sera sans aucun doute l’homme à surveiller de près pour la défense parisienne. Sachant que le joueur de 18 ans affiche déjà un palmarès impressionnant à son jeune âge. Notamment la victoire à l’Euro 2024, plusieurs titres nationaux avec le Barça, et un double Trophée Kopa.

Lamine Yamal est même passé à deux doigts du Ballon d’Or, finalement remporté par Ousmane Dembélé du PSG. Cette ascension force l’admiration. Elle soulève aussi des inquiétudes. Emmanuel Petit est en effet préoccupé par l’avenir du prodige catalan. Le champion du monde 1998 craint même un burn-out pour le jeune attaque.

Attention à la pression et de la fatigue athlétique

L’ancien international français rappelle que la pression constante de jouer tous les trois jours peut mener à l’épuisement mental et physique. « Cela me rappelle d’autres jeunes joueurs très talentueux qui, à force de jouer tous les trois jours, ont fini par craquer sous la pression et ont disparu l’année suivante », a-t-il déclaré à OLBG.com avant le choc Barça-PSG.

Lire aussi : Barça – PSG : Hansi Flick confirme pour Lamine Yamal

À voir

OM-Ajax : Un déclic inattendu bouleverse le plan de De Zerbi

La pression ne semble pas affecter Lamine Yamal pour l’instant. Mais Emmanuel Petit observe des signes de fatigue physique, comme sa blessure au pubis. L’ancien milieu de terrain estime que le Barça devra faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de son crack. L’objectif est d’éviter que son talent ne s’éteigne prématurément.« Il doit être très prudent », a-t-il suggéré.