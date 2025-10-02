LOSC : Terrible nouvelle confirmée avant le PSG !

Le verdict tombe pour le technicien du LOSC, Bruno Genesio. Le coach lillois va manquer le choc face au PSG en Ligue 1.

LOSC : Bruno Genesio suspendu, coup dur avant le PSG

Le couperet est tombé. Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, ne sera pas sur le banc contre le PSG. Tout s’est joué lors de Lille – Lyon, 6e journée de Ligue 1. Énervé par plusieurs décisions arbitrales, le coach perd son calme. Il conteste, proteste trop fort. L’arbitre sort le rouge. Sous la colère, Genesio frappe une bouteille du pied. Elle roule. Elle frôle le quatrième arbitre.

Puis viennent les mots : « Vous êtes nuls, vous êtes zéro ». L’officiel note tout. La Commission de discipline tranche : un match ferme de suspension. Le 5 octobre, contre le Paris SG, Genesio sera interdit de banc, de vestiaire arbitral et de toute fonction officielle.

Pour Lille, le timing est terrible. L’équipe reste sur deux défaites en championnat contre le RC Lens lors de la 5e journée et contre l’Olympique Lyonnais le week-end dernier. Paris, de son côté, avance plein gaz, motivé, solide. Le défi s’annonce immense pour les Dogues privés de leur entraîneur. Une troisième défaite consécutive pourrait être enregistrée.