L’hallucinante réaction de Kylian Mbappé après Barça – PSG !

Ce jeudi, au lendemain de la victoire du PSG sur le terrain du Barça, mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a eu une réaction hallucinante.

Kylian Mbappé subjugué par la force du PSG

Privés de plusieurs cadres, notamment Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Joao Neves, tous blessés, le Paris Saint-Germain s’est présenté au stade de Montjuic plutôt qu’au Camp Nou avec une équipe remaniée pour affronter le FC Barcelone.

Et malgré une entame de rencontre un peu compliquée, les hommes de Luis Enrique sont montés en puissance pour terminer en dominant les Blaugranas en fin de match (2-1). À l’issue du match, Achraf Hakimi, auteur d’une passe décisive, a publié des clichés de cette victoire en Catalogne sur sa page Instagram, avec la mention : « Soirée de Ligue des champions. »

Le latéral droit de 26 ans a redémarré la saison 2025-2026 sur les mêmes bases que celles très élevées du dernier exercice, où il avait été l’un des grands acteurs dans la conquête des cinq titres du PSG, dont la première historique en Ligue des Champions. Buteur en quart de finale, demi-finale, puis en finale, l’international marocain a livré une solide prestation hier soir contre Lamine Yamal et ses partenaires.

Une démonstration de force des Parisiens qui a manifestement réjoui Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a notamment été impressionné par la nouvelle performance XXL de son ami Achraf Hakimi. « Toi là, c’est trop hein », a lâché le capitaine de l’équipe de France sous la publication du numéro 3 parisien.

Après son succès héroïque à Barcelone, malgré une infirmerie bien remplie, le club Nasser Al-Khelaïfi signe deux victoires consécutives et grimpe directement sur le podium de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Avec une différence de buts de +5, le Paris SG n’est qu’à un but du Bayern Munich et du Real Madrid (+6), installés en tête.