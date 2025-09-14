Real Madrid – OM : Kylian Mbappé répond cash à Kondogbia !

À l’instar de Geoffroy Kondogbia, Kylian Mbappé a lui aussi évoqué l’excitation avant le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’OM. L’ancien attaquant du PSG a hâte de retrouver les Marseillais.

OM : Geoffrey Kondogbia n’a pas peur du Real Madrid

En zone mixte après la large victoire de l’Olympique de Marseille face au FC Lorient (4-0), vendredi soir, Geoffrey Kondogbia a évoqué le choc de la première journée de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’ancien milieu de terrain de l’Atlético Madrid ne craint pas l’équipe de Xabi Alonso.

Lisez aussi : OM Mercato : De Zerbi identifie le successeur de Kondogbia !

« Je pense que tout joueur de football rêve de jouer ce genre de match. Forcément, ça reste de l’excitation. Évidemment, il faut avoir la tête froide pour essayer d’aborder de la meilleure façon ces gros matchs. C’est ce qu’on va essayer de faire. Mais c’est sûr que c’est très excitant pour un joueur de foot », a déclaré le protégé de Roberto De Zerbi. À Madrid, les Merengues sont aussi impatients d’en découdre avec les Marseillais, particulièrement Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé : « Je marque beaucoup de buts contre l’OM »

Lors d’une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Kylian Mbappé a rappelé son efficacité historique contre l’OM. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 16 confrontations, l’attaquant de 26 ans entend poursuivre sur sa lancée et prouver son aisance face aux Phocéens.

"Jouer contre Marseille va, je l’espère, me rappeler de bons souvenirs."



Fort de ses dix buts inscrits face à l’OM, Kylian Mbappé se réjouit de retrouver le club phocéen, cette fois en Ligue des Champions. @YassinNfaoui @SaberDesfa pic.twitter.com/HoIwMLVh6y — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 14, 2025

« Je marque beaucoup de buts contre l’Olympique de Marseille, mais ils ont beaucoup changé. Il y a un beau projet, avec Medhi. C’est un ami, Medhi Benatia. On va voir, c’est cool de retrouver des équipes françaises, en plus on joue à Bernabeu, ça va être un match sympa.

À voir

INFO Mercato : Coup de théâtre ! Un crack va signer à l’ASSE

Lisez aussi : Litige avec le PSG : Kylian Mbappé balance sa vérité !

Ça fait longtemps qu’ils n’ont pas connu la Ligue des Champions. Ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs j’espère », a lancé le numéro 10 madrilène. Geoffrey Kondogbia et ses partenaires sont donc prévenus.