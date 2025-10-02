ASSE : Absences et incertitudes confirmées avant Montpellier

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a confirmé les absences et les incertitudes pressenties dans son effectif, pour le match contre le Montpellier HSC, samedi (20h).

MHSC-ASSE : Gadegbeku et Traoré forfaits, Bernauer suspendu, N’Guessan absent

L’équipe de l’ASSE ne sera pas au complet pour le choc des relégués, contre le Montpellier HSC, lors de la 9e journée de Ligue 2. Comme pressenti et annoncé, Luan Gadegbeku et Lassana Traoré ne sont pas disponibles. Blessés ces dernières semaines, ils ont été déclarés forfait par leur entraîneur, en conférence de presse d’avant-match.

Quant à Maxime Bernauer, il est suspendu. Ayant écopé d’un carton rouge contre l’EA Guingamp, il a pris trois matchs fermes, et restera en sursis lors de son éventuel retour, face à Pau FC le 28 octobre. Un quatrième joueur manque évidemment à l’appel à Saint-Etienne, c’est Djylian N’Guessan. L’attaquant de 17 ans est au Chili où il participe à la coupe du monde des U20 avec l’Équipe de France.

ASSE : Tardieu et Boakye incertains contre Montpellier

Outre ces quatre absents, Eirik Horneland compte également des incertitudes dans son équipe à deux jours du match contre le MHSC. Certains joueurs malades cette semaine, dont Florian Tardieu et Augustine Boakye, ne sont pas assurés d’être dans le groupe stéphanois pour la rencontre prévue au stade de la Mosson.

« Ils étaient à l’entraînement aujourd’hui (jeudi) et on va voir comment ils répondront à la séance prévue demain (vendredi) », a indiqué le coach de l’ASSE. Une décision sera donc prise concernant le milieu de terrain français et l’ailier ghanéen, avant la liste officielle d’Eirik Horneland.