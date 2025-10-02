Mercato : L’OM signe un nouveau milieu de terrain (Off.)

La direction de l’OM vient d’annoncer une excellente nouvelle en interne. Son jeune milieu de terrain, Max Corbon, a signé son premier contrat professionnel. Il s’inscrit durablement dans le nouveau projet de Marseille.

Mercato OM : Max Corbon a signé son premier contrat professionnel

L’Olympique de Marseille a réalisé un grand coup en corrigeant l’Ajax (4-0). Le club de Roberto De Zerbi devra cependant vite se concentrer sur son prochain défi. Les Olympiens se rendent en Moselle ce samedi pour affronter le FC Metz. Un succès est impératif face à la lanterne rouge du championnat.

La direction de l’OM continue cependant de travailler sur le long terme. Elle vient d’ailleurs de blinder l’un de ses jeunes talents. Il est question de Max Corbon. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé « son premier contrat professionnel » à Marseille. Cela récompense ses belles prestations avec l’équipe réserve.

Une nette progression en équipe réserve

𝗠𝗮𝘅 𝗖𝗼𝗿𝗯𝗼𝗻 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/tgFfYKivD4 pic.twitter.com/in2Psi19Dn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2025

À noter que Max Corbon est un pur produit du centre de formation de l’OM. Il a rejoint le club phocéen lors de 2017-2018, lorsqu’il avant 11 ans. Le jeune milieu de terrain a visiblement gravi les échelons. Son parcours à l’OM est jalonné de succès. Il a notamment été sacré champion de France U17 en 2022-2023 et a brillé lors de la Coupe Gambardella 2024, à en compagne d’autres espoirs comme Darryl Bakola.

Cet été, Max Corbon avait déjà participé au stage aux Pays-Bas sous les ordres de Roberto De Zerbi. Cela reste le signe de la confiance que l’OM place en son jeune milieu de terrain. Ce dernier a été titulaire lors des deux premières journées de Youth League cette saison. Sa signature est la preuve manifeste que la direction de Marseille mise sur ses jeunes pousses