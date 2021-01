Stade Rennais : Youth League, le tirage est connu pour le SRFC

Publié le 27 janvier 2021 à 13:15

Pour la deuxième saison consécutive, les jeunes joueurs du Stade Rennais vont participer à la Youth League, l'équivalent de la Ligue des champions pour les équipes U19. Le tirage au sort de l'édition 2021 a eu lieu ce mercredi midi pour quatre équipes françaises : le Paris SG, l'Olympique de Marseille, Angers SCO et, donc, Rennes. L'an passé, les Rouge et Noir avaient atteint les huitièmes de finale, éliminé par l'Inter Milan.

Un format différent pour l'édition 2021

Le tirage au sort des 32es de finale de la Youth League, la Ligue des champions junior, s'est déroulé ce mercredi 27 janvier. Pour cette édition 2021, le format est différent de la saison précédente et adapté à la situation sanitaire actuelle. Ce sont des matches à élimination directe qui attendent les 64 équipes U19, avec deux voies de qualification créées par l'UEFA. Une appelée UEFA Champions League et la seconde nommée voie des champions nationaux. Répartis en deux tableaux, les clubs de voies différentes ne pourront se rencontrer avant les huitièmes de finale. Le dernier carré de la compétition aura lieu à Nyon, en Suisse, au mois de mai. A moins qu'un changement lié à la pandémie de Covid-19 ne bouleverse la compétition comme la saison passée, au cours de laquelle le Stade Rennais avait atteint les huitièmes de finale, sorti par l'Inter Milan au mois d'août (0-1), après avoir obtenu sa qualification face à Brodarac, au Maccabi Petah-Tikva et au Club Brugge.

Le Stade Rennais connaît son adversaire en Youth League













Les quatre clubs français impliqués connaissent donc leurs adversaires. Le PSG se déplacera au Séville FC, l'à Liverpool et le Stade Rennais au. Dans la voie des champions nationaux,verra l'Etoile Rouge de Belgrade venir les défier dans le Maine-et-Loire. Les rencontres devraient se dérouler les 2 et 3 mars. Pour les jeunes Rouge et Noir, c'est un nouveau défi qui se présente en Russie, face au réservoir d'une équipe première régulièrement en Ligue des champions. C'est également le retour d'un parfum d'Europe du côté de Rennes , après l'éliminations des "grands" de Julien Stéphan en décembre de la C1, dans un groupe composé de Chelsea, du Séville FC et de Krasnodar, une autre équipe russe.

Par Matthieu