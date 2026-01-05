Mercato OM : Un phénomène se rapproche de Marseille !

Annoncé sur la short-list de l’OM pour ce mercato hivernal, l’international algérien, Himad Abdelli n’a pas encore reçu d’offre venue de Marseille.

Mercato OM : Himad Abdelli va-t-il rejoindre Marseille cet hiver ?

Véritable révélation de la saison en Ligue 1, Himad Abdelli surfe sur les vagues du succès. L’international algérien traverse sans doute la période la plus aboutie de sa carrière, au point d’attirer de nombreuses convoitises, dont l’OM et l’OL en France. D’autres cadors européens flairent également le coup.

Chef d’orchestre d’un SCO d’Angers, Abdelli représente une opportunité de marché majeure. En fin de contrat dans six mois et toujours sans prolongation, le milieu angevin est logiquement considéré comme l’un des gros coups potentiels de ce mercato hivernal.

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le dossier Abdelli semble pourtant stagner sur la Canebière. Selon Téléfoot, le joueur plaît bien aux dirigeants marseillais, mais ces derniers tarderaient à passer à l’offensive.

Une hésitation qui pourrait profiter à l’Olympique Lyonnais. Également positionné sur l’international algérien, l’OL serait en mesure de doubler l’OM dans les prochaines heures. Un nouveau coup dur potentiel pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui verraient un dossier prioritaire leur échapper.

