Mercato OM : Accord conclu pour Karim Diop ?

Un jeune roc italien est sur la short-list de l’OM pour ce mercato hivernal. Une offre se prépare pour Karim Diop.

Mercato OM : Karim Diop dans le viseur de Marseille

La direction de l’OM se montre active en coulisses en ce mercato, notamment sur l’identification des jeunes à fort potentiel. Selon les indiscrétions, la cellule de recrutement phocéenne surveille de près le profil d’un espoir évoluant en Italie. L’équipe de Roberto De Zerbi montre des failles et a besoin de renforts. Les Olympiens ont mal démarré la nouvelle année avec une défaite (2-1) face au FC Nantes.

Les pensionnaires du stade Vélodrome auraient trouvé une perle rare en Italie pour renforcer l’équipe. Le joueur ciblé serait Karim Diop, défenseur central de 16 ans appartenant à la Sampdoria de Gênes. En fin de contrat en juin prochain, le jeune Italien a déjà effectué trois apparitions cette saison avec les U19 du club génois. Il montre de très belles qualités et pourrait poursuivre sa progression à Marseille.

Karim Diop n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail avec cette formation italienne. Il aurait séduit les recruteurs marseillais lors de l’observation d’un émissaire de l’OM. Des discussions avec l’entourage du joueur pourraient s’engager prochainement. Les Marseillais pourraient passer à l’attaque avant la fermeture du marché des transferts.

