Mercato FC Nantes : C’est fait, un buteur en route pour Nantes !  

La direction du FC Nantes touche au but pour le buteur marocain, Zakaria Aboukhlal. Le Lion de l’Atlas sera la prochaine recrue des Canaris.

Le FC Nantes tient bien sa troisième recrue du mercato. Après Dever Machado et Rémy Cabella, les dirigeants nantais ont trouvé un accord total avec le Torino pour l’arrivée de Zakaria Aboukhlal. Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita met les bouchées doubles pour mettre à la disposition du nouveau coach, Ahmed Kantari, une équipe compétitive.

Déjà les nouvelles recrues trouvent le chemin des filets. Rémy Cabella a claqué son premier but dès sa première apparition en Ligue 1 cette saison contre l’OM lors de la 17e journée. L’ancien crack du LOSC a participé à la victoire inattendue des Jaunes et Verts. Les Canaris restent alors sur deux victoires consécutives. Une en Coupe de France et une en Ligue 1.

Les Kita auraient déjà bouclé l’arrivée d’une nouvelle gâchette offensive. Le FC Nantes et le Torino seraient sur le point de boucler le transfert du joueur. Le deal comprend un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 6 millions d’euros. En Italie, le Lion de l’Atlas n’a pas convaincu. Il a fait 10 apparitions avec cette formation italienne.

International marocain à 22 reprises (3 buts), il s’était notamment illustré sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde au Qatar. Un renfort offensif de poids pour les Canaris, qui poursuivent activement le renforcement de leur effectif.

