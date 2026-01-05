Mercato PSG : Une cible de Campos confirme des discussions

Le PSG scrute le mercato avec attention avec une piste défensive de premier plan en ligne de mire. En fin de contrat dans quelques mois au Bayern Munich, Dayot Upamecano a confirmé des discussions, de quoi relancer l’intérêt autour de son avenir.

Mercato PSG : Upamecano, un dossier qui s’invite sur le bureau parisien

À Paris, le mercato ne dort jamais. Et quand un international français de 27 ans, titulaire au Bayern Munich, arrive à six mois de la fin de son contrat, l’information remonte forcément jusqu’aux bureaux de Luis Campos. Dayot Upamecano, arrivé en 2021 en provenance du RB Leipzig, n’a toujours pas prolongé avec le géant bavarois, malgré plusieurs tentatives.

Lire aussi : PSG : Coup de théâtre pour l’arrivée de Konaté et Upamecano

À voir

Mercato OM : Un jackpot rêvé tombe à l’eau !

Depuis le 1er janvier, le défenseur est libre de discuter avec d’autres clubs. Le PSG, en quête de solidité et d’expérience derrière, observe attentivement sa situation, tout comme le Real Madrid. Un duel silencieux mais stratégique se dessine, alors que Paris souhaite renforcer une arrière-garde parfois fébrile sur la scène européenne.

Dembélé, clin d’œil et déclaration mesurée

Forcément, la connexion avec Ousmane Dembélé intrigue. Ami d’enfance de l’ailier parisien, Upamecano n’a pas fermé la porte à une possible réunion. Au micro de Téléfoot, il confiait avec le sourire : « (Rire) Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. On va dire qu’on n’est pas pressés », avant de rappeler qu’une prolongation restait possible à Munich.

Mais le principal intéressé avance avec prudence. Interrogé ce dimanche, il a confirmé l’existence de discussions sans en dire davantage : « Je ne souhaite pas entrer dans les détails. Je suis en pourparlers avec le Bayern, c’est tout ce que je peux dire. » Une phrase courte, mais lourde de sens.

Selon Sky Sport, une récente rencontre entre le joueur et le Bayern n’a pas permis de débloquer la situation. Malgré tout, la tendance resterait à une prolongation. Le PSG, lui, attend. Patient, discret, prêt à bondir si une brèche s’ouvre.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Luis Enrique explose après le derby face au Paris FC

À voir

Lucas Stassin en pleine crise, l’ASSE en panique !

Le PSG calme le Paris FC et s’offre le derby sans forcer

Mercato : Le PSG reçoit une réponse claire pour un crack à 57M€