L’ASSE s’éloigne de son objectif, le doute s’installe

L’ASSE s’éloigne dangereusement de son objectif, après avoir été accrochée par Le Mans FC, lors de son premier match de la manche retour de Ligue 2.

Ligue 2 : L’ASSE glisse à la 4e place, à 7 points du leader

L’ASSE démarre timidement la nouvelle année ! Elle a été tenue en échec par le Mans FC (0-0), au stade Marie-Marvingt, samedi. Un match nul, dont la conséquence immédiate est la chute au classement. Troisièmes à la mi-saison, les Stéphanois sont désormais 4es avec 7 points de retard sur le leader l’ESTAC.

Battue par Dunkerque (1-0), puis accrochée par la lanterne rouge le SC Bastia (2-2) avant la trêve hivernale, l’équipe d’Eirik Horneland ne rassure toujours pas avec cet autre match nul contre le club Manceau, un concurrent direct dans la course vers la Ligue 1.

Après 18 journées, la lutte reste certes ouverte entre le Stade de Reims (32 points), le Red Star (32 points), le Mans FC (31 points) et l’AS Saint-Etienne (31 points), mais les derniers résultats des Verts (2 points pris sur 9 possible) inquiètent leurs supporters .

ASSE : L’équipe actuelle est « sans âme », selon Guillou

Dans son analyse après le match disputé au Mans, Patrick Guillou ne cache pas sa déception. « Le club est devenu fade, insipide et sans âme », a-t-il lâché, dans sa chronique pour le journal Le Progrès. Alors que l’entraîneur de l’équipe stéphanoise se satisfait d’un « clean sheet important » en Sarthe, l’ancien défenseur des Verts lui répond en ironisant sur sa déclaration étonnante : « Il n’y a pas le feu au fjord ».

Selon le chroniqueur de beIN Sports, les ambitions de Kilmer Sports Ventures depuis son arrivée à l’ASSE, à savoir : l’Europe et le maintien en Ligue 1, puis maintenant le titre de Ligue 2, deviennent un « mirage ». « Avec cette pauvreté dans le jeu, les Verts vont finir dans la cour des nouveaux nécessiteux », s’inquiète-t-il.

Montée en Ligue 1 : L’inquiétude grandit à Saint-Etienne après le Mans

Pour Peuple Vert, « le doute s’installe » en ce début de la phase retour décisive du championnat, à la suite du « 0-0 sans saveur ». Le média spécialisé s’inquiète sérieusement pour l’objectif ‘’remontée rapide en Ligue 1’’.

« L’ASSE repart avec les mêmes maux en ce début d’année. La dynamique est à l’arrêt. […]. La frustration gagne du terrain », a-t-il commenté ensuite, tout en s’interrogeant sur le projet de KSV : « Le projet avance-t-il vraiment ? Ou stagne-t-il dans un confort trompeur ? »

