Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Karetsas ?

La direction du PSG flaire un coup en Belgique pour ce mercato hivernal. Le jeune crack grec, Konstantinos Karetsas est sur la tablette du Paris SG.

Les dirigeants du PSG ne badinent pas pendant ce mercato hivernal. Ils se concentrent sur le recrutement de nouvelles pépites pour satisfaire Luis Enrique. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos surveillerait de près un jeune talent très convoité sur la scène européenne. Selon Ekrem Konur, le club de la capitale serait en pince pour le milieu offensif du KRC Genk, Konstantinos Karetsas.

Cet international grec de 18 ans met tout le monde d’accord en Belgique. Le jeune prodige affiche des statistiques solides depuis le début de cette campagne. Il a déjà délivré dix passes décisives et claqué deux pions en 28 rencontres. Des performances XXL qui attirent l’attention de plusieurs cadors européens. Les Parisiens préparent une offre alléchante pour la pépite. Mais l’affaire est un peu compliquée.

Le PSG n’est pas seul sur ce coup. Le Bayern Munich, Naples, Manchester United, Arsenal ou encore Chelsea suivraient également de près l’évolution du joueur et pourraient rapidement passer à l’offensive. Sous contrat avec Genk, Karetsas est actuellement valorisé autour de 30 millions d’euros. Mais à cause de la concurrence, les Belges visent le jackpot. Ils veulent au moins une offre de 40 millions avant de passer à la table des négociations. Pour l’heure, le PSG n’a pas encore dégainé une offre concrète pour le crack grec.

