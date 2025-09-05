OM : Clash explosif, McCourt part en guerre contre la LFP !

Le football français connait une secousse en coulisses, où la guerre des chefs s’intensifie. Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, s’allie à Joseph Oughourlian pour mener une fronde contre la LFP et son patron Vincent Labrune.

OM : Frank McCourt et Joseph Oughourlian s’allient contre la LFP

Le championnat français pourrait être secoué par un séisme de grande ampleur. Frank McCourt, propriétaire de l’OM, s’apprête à rompre avec sa discrétion habituelle. Daniel Riolo le confirme, le milliardaire américain s’est allié au président du RC Lens, Joseph Oughourlian, pour un objectif commun. Il est question de contester l’autorité de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Cette alliance vise à « dénoncer les défaillances et les incompétences de la LFP », selon le consultant sur RMC Sport. Cette instance est dirigée par Vincent Labrune. L’OM était jusqu’ici en retrait de ces luttes d’influence. Seul Joseph Oughourlian menait vraiment la fronde. Ses positions tranchées ont visiblement été entendues par ses homologues.

L’entrée en scène de Frank McCourt donne donc une nouvelle dimension à cette vague de contestation. Les deux hommes ont même donné une interview croisée, qui sera publiée ce samedi. Leur discours promet d’être explosif. « J’imagine que ce ne sera pas une déclaration de guerre », estime le journaliste Daniel Riolo.

La position de Vincent Labrune fragilisée

Le timing de cette initiative n’est pas anodin. La position de Vincent Labrune à la tête de la LFP est plus que jamais fragilisée, après la crise des droits TV. Les doutes émis par Nasser Al-Khelaïfi du PSG sur le projet de chaîne L1+ ont aussi été perçus comme une « attaque frontale ». Tout ceci a creusé la fracture entre la LFP et certains clubs. Face à la fronde qui s’organise, le clan Labrune se défend.

Il dénonce de « fausses polémiques » et rappelle la bonne santé financière actuelle du football français. L’alliance McCourt-Oughourlian pourrait cependant marquer le début d’un mouvement d’opposition plus large. D’autres clubs comme Nice, Toulouse ou encore Strasbourg pourraient rapidement intégrer cette alliance. Le combat pour le pouvoir dans le football français est engagé.