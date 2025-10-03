Mercato : le PSG veut casser sa tirelire pour un Français

Le crack français, Michael Olise et en pleine forme. Son profil séduit le PSG, mais aussi d’autres prétendants. Le Bayern, lui, se prépare à résister.

Mercato : le PSG et deux géants européens traquent Michael Olise

Le PSG a montré sa force malgré les absences. Une défaite à Marseille, dans des conditions particulières. Puis, une victoire pleine de fraîcheur à Barcelone : 2-1, avec la jeunesse comme moteur. Le technicien parisien, Luis Enrique peut se féliciter de cette audace. Mais le secteur offensif du Paris SG est-il assez riche si les matchs s’enchaînent ?

Cela préoccupe les pensionnaires du Parc des Princes et ils ciblent déjà certaines pépites notamment l’ailier français Michael Olise. Talentueux, technique, déjà international français, il coche toutes les cases. Recruté pour 55 M€ à Crystal Palace, il est désormais estimé près de 100 M€. Une progression rapide. Une valeur qui en dit long sur sa capacité à changer le cours d’un match.

Le Bayern Munich ne veut pas le céder. Il affiche sa fermeté. Mais selon la presse anglaise, dès 2026, trois clubs vont insister : le PSG, Chelsea et Liverpool. Le Paris SG de Luis Enrique marche sur l’Europe actuellement et pourrait donc séduire Michael Olise. Liverpool et Chelsea misent sur l’attractivité de la Premier League et sur leur puissance financière.

Le Français maîtrise parfaitement ce championnat avant de découvrir la Bundesliga. Un triple assaut qui inquiète Munich. Olise se sent bien en Bavière, mais tout pourrait changer. Et si un jour il choisissait l’appel des sirènes anglaises ou parisiennes ? Voilà la crainte des dirigeants allemands.