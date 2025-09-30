Les bonnes nouvelles s’accumulent au PSG avant Barcelone !

À quelques heures du déplacement à Barcelone en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a enregistré d’excellentes nouvelles en provenance de l’infirmerie. Explications.

PSG : Trois retours majeurs attendus à Barcelone

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain (2e) affronte le FC Barcelone (12e) au Stade Montjuïc dans le cadre de la deuxième phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. Ce lundi, le quotidien Le Parisien a fait le point sur les blessures récentes des milieux de terrain Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, et l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Lisez aussi : Grosse psychose au Paris SG avant le déplacement à Barcelone

À voir

Corinne Diacre à l’OM pour rédynamiser le football féminin à Marseille

« Touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche lors du lancement de la campagne européenne face à l’Atalanta Bergame, Joao Neves semble de nouveau apte au service, lui qui a repris l’entraînement lundi. Cette bonne nouvelle pourrait ne pas se promener toute seule puisque Vitinha, qui ne s’est pas entraîné, devrait néanmoins être en mesure de tenir sa place mercredi soir, peut-être même dès le coup d’envoi.

Lundi, à l’issue de la dernière séance au Campus avant le départ, l’optimisme était de mise quant à la participation du maître à jouer parisien sur la pelouse de Montjuic. Fabian Ruiz devrait, lui aussi, pouvoir répondre présent. Le Sévillan a bénéficié de séances individualisées durant le week-end et ne semble plus ressentir aucune gêne, ni appréhension.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos dégote un crack mexicain

À voir

OL : Maitland-Niles, l’arme secrète de Lyon qui ne rate jamais un penalty

Le doute est en revanche toujours entier autour du cas de Khvicha Kvaratskhelia. Remplacé à la pause samedi après s’être longtemps tenu la cuisse gauche, le Géorgien n’était, lundi soir, pas en mesure de débuter, sachant qu’il n’a pas participé à la séance. Il n’est toutefois pas à exclure qu’il fasse le déplacement en Catalogne », explique le journal régional.

L’ailier de 24 ans pourrait néanmoins être retenu dans le groupe qui fera le déplacement en Catalogne, avancent Le Parisien et RMC Sport, mais aucun risque ne sera pris par le staff francilien.