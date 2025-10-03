OM : La colère froide De Zerbi après le choc Barça-PSG !

Le PSG a récemment renversé le FC Barcelone avec un effectif amoindri. Roberto De Zerbi a sauté sur l’occasion de régler un vieux contentieux. L’entraîneur de l’OM a renvoyé un tacle appuyé à la presse parisienne.

OM : De Zerbi démonte l’argument des absences du PSG

L’Olympique de Marseille a à cœur d’enchainer une quatrième victoire consécutive ce samedi face au FC Metz. Roberto De Zerbi a cependant profité de la conférence d’avant-match pour régler ses comptes. Non pas avec un adversaire, mais avec certains journalistes parisiens.

De Zerbi est en effet revenu sur la victoire de l’OM (1-0) contre le PSG le 22 septembre dernier. Un succès historique que certains commentateurs avaient minimisé en pointant les nombreuses absences au sein de l’équipe de Luis Enrique. Ce qui est visiblement resté au travers de la gorge du coach italien.

Plus de respect pour la victoire de l’Olympique de Marseille

De Zerbi a visiblement suivi le match de mercredi entre le FC Barcelone et Paris SG. Cette rencontre de Ligue des champions s’est soldée par la fin des Parisiens (2-1) en dépit d’un onze de départ remanié. L’entraîneur marseillais a alors utilisé ce résultat comme un coup de massue. « Au final ils vont à Barcelone, gagner sans jamais être inquiété en deuxième période », a-t-il déclaré.

L’entraîneur de l’OM a ensuite lancé un cinglant message à l’intention de la presse de Paris : « Donc au final on peut dire qu’on a fait un très grand match. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de respect par rapport à ce qui a été dit. » Une manière pour lui d’exiger plus de respect et de crédit à la victoire de son équipe face à l’ogre parisien. Le prochain Classique PSG-OM promet ainsi d’être électrique.