L’OM va massacrer le FC Metz, les chiffres !

Le FC Metz est en difficulté en Ligue 1. Face à l’OM qui avance plein gaz, la défaite semble inévitable.

FC Metz vs OM : Les Grenats vont-ils créer l’exploit face aux Marseillais ?

L’OM se rend à Metz ce samedi pour la 7ᵉ journée de Ligue 1. En bas du tableau, le FC Metz ferme la marche. En haut, l’OM vise plus grand. Cette rencontre est donc importante pour les deux formations. Le club mosellan, toujours sans victoire cette saison, reste collé à la dernière place.

Après un nul au Havre (0-0) et un autre face à Angers (1-1), les Grenats comptent à peine deux points. Trop peu. Leurs revers à Strasbourg (0-1), Lyon (3-0), Paris FC (3-2) et Monaco (5-2) les enfoncent dans la crise. Metz ne gagne pas, ne marque pas assez et recule déjà dans la lutte pour le maintien.

À l’inverse, Marseille avance fort. Trois victoires d’affilée en Ligue 1 face au Lorient FC (4-0), au PSG (1-0), au RC Strasbourg (1-2) ont relancé la dynamique phocéenne. Troisième du championnat, l’OM reste à trois points du duo de tête Lyon-PSG. Une forme qui rassure avant la suite de la Ligue des Champions. Battus sans démériter par le Real Madrid (2-1) en C1, les hommes de Roberto De Zerbi ont réagi mardi dernier en écrasant l’Ajax (4-0).

Côté effectif, Metz récupère Sadibou Sané et Ballo-Touré, mais perd Mboula, Stambouli et les jeunes Mbaye et Mangondo. Gauthier Hein et Habib Diallo, encore bloqués à un but chacun, peinent à convertir. L’OM, lui, devra faire sans Medina, blessé, ni Kondogbia ni Traoré. Mais le trio Aubameyang-Greenwood-Paixão, tous buteurs contre l’Ajax, sera bien là.

Lors des dix dernières confrontations entre les deux formations, l’OM a remporté trois victoires, a concédé une défaite et 6 nuls. Face à la machine marseillaise, la chance est très mince pour les Grenats. Une défaite semble donc inévitable. Les Messins pourraient s’enfoncer davantage dans la crise de résultats.