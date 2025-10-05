Mercato: Le Barça prépare l’arrivée d’une star de Bundesliga

Assez discret lors du mercato estival passé, le Barça pourrait frapper très fort en 2026 afin de renforcer l’effectif de Hansi Flick. Une star de Bundesliga serait ainsi sur les tablettes de Deco, directeur sportif du club espagnol.

Mercato : Le Barça relance une vieille piste en attaque

Avec les nombreuses blessures de ce début de saison, notamment en attaque avec Lamine Yamal et Raphinha, les dirigeants du FC Barcelone travailleraient d’ores et déjà sur le recrutement de 2026. En priorité, renforcer le secteur offensif avec un attaquant de classe mondiale. Dans cette optique, le directeur sportif barcelonais, Deco, suivrait avec attention un joueur offensif du côté de l’Allemagne.

En effet, selon les informations du média Fichajes, le nom de Karim Adeyemi figurerait sur les tablettes des Blaugranas en vue d’un transfert lors du mercato estival à venir. Auteur d’un début d’exercice canon avec 3 buts et 5 passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues pourrait ainsi faire l’objet d’une grosse offensive de la part du Barça dans les prochains mois.

En négociations avec le Borussia Dortmund pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, Karim Adeyemi n’a toujours pas trouvé d’accord et un transfert pourrait être envisagé l’été prochain afin d’éviter un départ gratuit douze mois plus tard. Le Barça voudrait profiter de cette éventuelle ouverture pour l’attirer en Liga.

Le Barça prêt à miser 45M€ pour Karim Adeyemi ?

Recruté à l’été 2022 en provenance du RB Salzbourg contre un chèque de 35 millions d’euros, Karim Adeyemi pourrait rejoindre les rangs du FC Barcelone la saison prochaine. Le journal Sport Bild confirme que « Barcelone a ravivé son intérêt pour Karim Adeyemi. Le joueur de 23 ans a un contrat jusqu’en 2027 avec Dortmund et pourrait être transféré l’été prochain s’ils ne parviennent pas à un accord sur une prolongation. »

Très important dans le coeur du jeu du BVB, l’international allemand de 23 ans aurait également des touches en Angleterre, ce qui pourrait compliquer les affaires du Barça. Surtout qu’un départ d’Adeyemi devrait se négocier à au moins 45 millions d’euros. Avec une situation financière instable, le FC Barcelone pourrait avoir de réelles difficultés pour boucler ce dossier.