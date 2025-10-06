Mercato OM : 23M€, un gros coup signé Roberto De Zerbi !

L’OM n’a pas tremblé dans les dernières heures du mercato. En investissant 23 millions d’euros sur Nayef Aguerd, le club phocéen a envoyé un message clair : sous l’ère Roberto De Zerbi, les ambitions ne sont plus à demi-mesure. Et le principal intéressé confirme lui-même que tout part… du coach italien.

Mercato OM : De Zerbi, l’homme qui a tout déclenché à Marseille

Si certains pensaient que Medhi Benatia avait manœuvré seul ce transfert XXL, l’ancien défenseur marocain a tenu à rétablir la vérité après la victoire face à l’Ajax Amsterdam. « Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : « On arrête tout, je veux Nayef Aguerd » », a révélé le directeur sportif du club phocéen.

Une phrase qui en dit long. À Marseille, on savait Roberto De Zerbi inspiré. Désormais, on sait qu’il est aussi persuasif. Et lorsqu’un entraîneur dit « stop tout », le club signe un chèque de 23 millions.

Aguerd conquis : « Tout le mérite revient au coach »

Déjà décisif lors de ses premières apparitions, le défenseur marocain n’a pas tardé à rendre hommage à celui qui l’a fait venir. « Franchement, c’est lié au style de jeu du coach, tout le mérite lui revient. Sa philosophie me correspond : j’aime jouer haut, presser, dominer le jeu. C’est aussi pour cela que je suis venu », a confié le défenseur central marocain. Entouré de cadres comme Leonardo Balerdi ou Benjamin Pavard, Aguerd savoure une intégration express.

Mais le Marocain n’oublie personne : « Je voudrais aussi remercier le club, car ils m’ont beaucoup aidé à m’adapter. Les joueurs, le coach, Medhi… tous ont facilité mon intégration », a-t-il indiqué. Dominateur face au FC Metz (3-0), Nayef Aguerd a prouvé qu’il n’était pas venu pour faire de la figuration. Combatif, vocal, solide dans les duels : l’Olympique de Marseille a peut-être enfin trouvé son patron défensif.