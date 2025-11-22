Mercato PSG : Le Paris SG en danger sur un dossier à 15 M€

Le PSG accélère sa mutation vers un recrutement plus jeune, plus vif, plus prospectif. Mais cette stratégie attire aussi les prédateurs européens, prêts à fondre sur la moindre pépite. Et cette fois, Paris est clairement en danger.

Mercato PSG : Le Paris SG séduit par un talent brésilien

Depuis 2024, le club francilien scrute le marché brésilien comme un gourmet flairant un mets rare. Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, voilà que surgit un nouveau joyau : Rayan Vitor, 19 ans, ailier de Vasco de Gama. Estimé à 15 M€, le joueur fait déjà tourner les têtes au sein de la cellule de recrutement parisienne.

Luis Campos, jamais rassasié de promesses sud-américaines, considère l’ailier comme un profil explosif, capable de dynamiter une défense par une simple accélération. Selon le journaliste Jorge Nicola, Paris est bel et bien sur le coup. Une offensive n’est plus une simple hypothèse : c’est un scénario crédible.

Un Bayern Munich encombrant

Mais chaque dossier séduisant possède son nuage. Et dans ce cas, il porte un nom : le Bayern Munich. Le géant bavarois, lui aussi en quête de rajeunissement offensif, observe attentivement le jeune Brésilien, comme révélé par BILD. Si aucun contact direct n’a encore filtré, le simple intérêt du Bayern suffit à compliquer la tâche parisienne.

Entre Paris et Munich, la bataille s’annonce tactique, méthodique, et peut-être longue. Une chose est sûre : pour Rayan Vitor, la file d’attente commence à s’allonger et le Paris Saint-Germain n’est plus seul dans le salon d’attente.

