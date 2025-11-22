OM : La sortie surprenante de Roberto De Zerbi après Nice !

Après la démonstration de force de son équipe ce vendredi soir, en ouverture de la 13e journée, sur le terrain de l’OGC Nice (1-5), l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a livré un commentaire assez surprenant de cette rencontre.

Roberto De Zerbi : « Je ne suis pas très satisfait du jeu proposé »

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est très largement imposé face à l’OGC Nice pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi a été impressionnants de réalisme grâce notamment à un grand Mason Greenwood.

Après la rencontre, l’entraîneur marseillais a confié, au micro de Ligue 1+, être fier de ses joueurs et a salué la prestation de l’attaquant anglais. Double buteur ce vendredi soir, l’ancien joueur de Manchester United a livré une prestation XXL. Pour autant, la prestation marseillaise n’a pas spécialement convaincu le technicien italien comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Je ne suis pas content de la qualité de jeu ce soir. Je ne le dis pas parce qu’on a gagné 5-1, mais parce que cette équipe peut faire encore beaucoup mieux », a notamment déclaré De Zerbi, qui a également tenu à rappeler la situation compliquée de son effectif, encore privé de plusieurs cadres. « On veut récupérer les joueurs blessés comme Aguerd, qui est très important. Medina aussi », a expliqué le tacticien de 46 ans, tout en refusant d’utiliser ces absences comme excuse.

« On a joué ce match avec une équipe forte. On verra ce que l’on peut faire quand on aura tout le monde à disposition », a ajouté Roberto De Zerbi. Avec cette victoire, l’OM s’empare provisoirement de la première place du classement de Ligue 1, à 1 point du Paris SG, qui reçoit Le Havre AC ce samedi soir au Parc des Princes.

