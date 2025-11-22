OM : La démonstration qui fait trembler la Ligue 1 !

L’OM n’a pas seulement gagné face à l’OGC Nice (1-5) : il a envoyé un message assourdissant à tout le championnat. Dans une soirée où presque tout a tourné à la perfection, les hommes de Roberto De Zerbi ont livré une partition majuscule, aussi brillante que cruelle.

Un OM stratège, clinique et impitoyable face à l’OGC Nice

Privé de Nayef Aguerd, Roberto De Zerbi avait bricolé une défense réorganisée et replacé Kondogbia en sentinelle. Un pari risqué sur le papier… mais parfaitement exécuté. L’OM a laissé volontairement l’initiative à Nice, comme un chasseur qui recule pour mieux frapper. Et frapper, Marseille l’a fait dès la 11e minute : corner dévié par Pavard, Aubameyang surgit et crucifie Diouf. Une leçon de réalisme qui aurait pu se répéter immédiatement avec Paixao.

Nice, pourtant dominateur, a manqué ses instants-clés. La frappe complètement manquée de Sofiane Diop a symbolisé une équipe inspirée mais maladroite. À l’inverse, Mason Greenwood, lui, n’a pas tremblé. L’Anglais, dans sa zone de confort, a ajusté une frappe déviée pour le 2-0, concluant une première période où Marseille a transformé chaque souffle offensif en frisson pour les Niçois.

Greenwood en feu, Nice KO debout

Au retour des vestiaires, Marseille a fini le travail avec une insolente efficacité. Greenwood, encore lui, signe un doublé d’une frappe rasante après un nouveau numéro technique. Le 3-0 refroidit définitivement Nice… avant que Weah ne creuse l’écart dans la foulée. Même la réduction du score par Mohamed Ali-Cho n’a rien changé : l’Olympique de Marseille était trop haut, trop fort, trop sûr de lui. Paixao, parfois brouillon mais toujours généreux, scelle le 5-1 en fin de match.

Cette démonstration, à la fois tactique et mentale, propulse l’Olympique de Marseille en tête de la Ligue 1. Greenwood, lui, caracole déjà en tête du classement des buteurs (10 réalisations). Marseille n’a peut-être pas encore gagné le championnat… mais ce soir, il a gagné le respect. Et fait trembler ses concurrents.

