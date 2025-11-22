ASSE : Mickaël Nadé lance un énorme défi au vestiaire !

Avant la réception de Nancy à l’ASSE, Mickaël Nadé a pris la parole avec franchise et ambition. Le défenseur stéphanois, incontournable depuis le début de saison, a surtout adressé un message clair au vestiaire : finir l’année en tête, ou rien.

ASSE : L’ambition affichée de Mickaël Nadé pour les Verts

Devant la presse, Nadé n’a pas tourné autour du pot. Interrogé sur l’objectif d’ici la trêve, le défenseur a assumé une ambition que tout le vestiaire partage : « Oui, ça fait partie de nos objectifs… Mais oui, ce serait bien de finir l’année en étant premiers du championnat », a-t-il balancé. Une phrase simple, mais lourde de sens dans un groupe parfois irrégulier.

Car l’ASSE, brillante lorsqu’elle est « dos au mur », peine encore à répéter ses standards. Nadé en est conscient : « Ce sont les questions qu’on se pose tous… il faut être concentré en permanence, prendre match par match et essayer de donner le maximum à chaque fois. » Une manière élégante de rappeler que ce championnat se gagnera sur la constance, et pas seulement sur les coups d’éclat.

Défense en difficulté : Nadé sonne la mobilisation

Le défenseur, l’un des rares Verts irréprochables depuis août, n’a pas esquivé le sujet sensible : les buts concédés. Même face à Quetigny (R2) en Coupe de France, l’ASSE s’est fait surprendre. Mickaël Nadé assume son agacement : « C’est vrai. Et en tant que défenseur, ça me fait un peu chier, excusez-moi du terme », a-t-il confié, avant de diagnostiquer : « Il faut être plus concentrés… notre jeu est très offensif, donc c’est normal d’encaisser parfois, mais ça fait beaucoup. »

Pas question, pour autant, de remettre en cause l’implication du groupe. « Quand on tire tous dans le même sens, on arrive à faire de belles choses. » L’union fait la force, et Nadé en fait un mantra.

La Coupe de France comme bouffée d’air… mais pas de relâchement

L’AS Saint-Etienne accueillera bientôt une fête populaire en Coupe de France. Un match spécial, que Nadé savoure déjà : « C’est le football qu’on aime : rendre les gens heureux… mais il faut respecter l’adversaire, se donner à fond et gagner le match. » Dans sa bouche, pas de langue de bois, pas d’enjolivement : juste l’exigence brute, celle d’un leader qui veut « terminer l’année premiers ». À présent, au vestiaire de suivre.

