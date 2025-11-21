L’ASSE va frapper un très gros coup !

L’ASSE joue gros, très gros, face à Nancy. Dans un contexte où chaque point vaut de l’or, les Verts tiennent une occasion parfaite pour s’installer durablement dans le trio de tête. Et le Chaudron n’attend qu’une chose : un signal fort.

Une 15e journée qui peut tout changer

Cette 15e journée de Ligue 2 ressemble à un guet-apens. Avant même que l’ASSE n’entre en scène, Troyes et le Red Star peuvent faire bouger la hiérarchie. Les Aubois ouvrent le bal à Laval, armés de leur deuxième meilleure attaque et d’un Bentayeb en feu, avec un succès 1-0. Une victoire qui met d’emblée la pression sur les Verts. Plus tard, le Red Star, solide et sûr de sa force, accueille Clermont : une nouvelle victoire des Audoniens placerait l’ASSE dos au mur.

Dans ce climat électrique, la bataille derrière le podium s’intensifie. Pau et Le Mans, en pleine remontée, rêvent d’un bond dans la hiérarchie. Rodez, Dunkerque, Annecy et Bastia jouent pour survivre. Bref : une journée où tout peut basculer… en bien ou en mal pour Saint-Étienne.

L’ASSE doit imposer sa loi

Troisièmes avec 26 points, les Verts possèdent l’attaque la plus prolifique du championnat. Boakye règne entre les lignes, Duffus fissure les défenses, et la victoire à Troyes a remis un groupe parfois irrégulier sur de bons rails. Face à eux, Nancy arrive au Chaudron en plein doute : quatre défaites en cinq matchs, une défense qui craque trop souvent, une attaque qui peine à respirer.

L’ASSE n’a plus le droit à l’à-peu-près. Trop souvent, les Verts ont laissé des équipes en difficulté reprendre espoir. Cette fois, l’écart technique doit se voir. Le Chaudron veut une prestation de patron, une victoire claire, une confirmation avant la trêve. Car l’enjeu est immense : gagner, c’est rester dans la roue du duo de tête et affirmer haut et fort que Saint-Etienne est bien l’un des favoris à la montée.

