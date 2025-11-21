INFO Mercato : L’OL annonce une signature prometteuse !

À un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’OL a déjà bouclé un dossier de premier plan et le club de Michele Kang vient de l’officialiser.

Mercato : L’OL prolonge une pépite jusqu’en 2028

C’est désormais officiel : Lassine Diarra est lié avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2028. Arrivé à l’OL en 2023, le gardien de but de 23 ans s’entraîne quotidiennement avec le groupe professionnel aux côtés de Dominik Greif et Rémy Descamps. Lassine Diarra a représenté le Mali lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Troisième gardien de l’Olympique Lyonnais, Lassine Diarra donne satisfaction même s’il n’a bien évidemment pas de temps de jeu cette saison. L’OL a fait savoir que le portier malien a prolongé son contrat, qui le maintient désormais dans le Rhône pour les trois prochaines saisons. « Cette prolongation illustre la confiance de l’Olympique Lyonnais dans son potentiel et sa volonté de l’intégrer durablement au projet du club », a fait savoir l’OL.

Une décision qui représente un signal fort pour l’entraîneur Paulo Fonseca et le staff lyonnais, alors que le mercato d’hiver n’a même pas encore ouvert ses portes. Cette signature représente également une excellente nouvelle pour l’OL. En outre, sécuriser un gardien talentueux avant le mercato est un signal plutôt réjouissant.

