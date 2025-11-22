PSG : L’UEFA sanctionne Luis Diaz après son tacle sur Hakimi

Exclu après un vilain tacle, qui a grièvement blessé le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, l’attaquant du Bayern Munich, Luis Diaz, a écopé d’une lourde sanction de la part de l’UEFA. Mais le club allemand compte bien faire appel.

Trois matchs de suspension pour Luis Diaz

Le 4 novembre passé, peu avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a enregistré sa première défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-2) au Parc des Princes, lors de la quatrième journée de phase de ligue. Une rencontre marquée par deux coups durs pour l’équipe de Luis Enrique, avec notamment les blessures d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Le latéral droit marocain, victime d’une grosse faute de Luis Diaz, qui a valu à l’international colombien un carton rouge, est toujours écarté des terrains, tout comme Dembélé. Après son tacle violent sur la cheville du récent Ballon d’Or africain, le joueur du Bayern Munich avait laissé un message sur ses réseaux sociaux, sans vraiment s’excuser.

« Ce fut une soirée riche en émotions. Le football nous rappelle sans cesse qu’en 90 minutes, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. J’étais triste de ne pas avoir terminé le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un prompt rétablissement », avait simplement écrit Luis Diaz.

Le carton rouge récolté par l’ancien ailier de Liverpool ne faisait débat pour personne. La seule interrogation était de savoir pourquoi l’arbitre avait du s’aider de la VAR pour sévir. L’UEFA a examiné la phase pour déterminer la suspension du joueur de 28 ans.

Et Diaz est désormais fixé puisque l’instance européenne lui a mis trois matchs fermes. Une décision logique pour les observateurs puisque le tacle incriminé semblait délibéré. Mais le club allemand ne partage pas cette lecture des événements et entend le faire comprendre à l’UEFA.

Le Bayern Munich enrage contre l’UEFA

En effet, selon les informations recueillies par Christian Falk, les dirigeants bavarois ne sont pas du tout contents de la décision de l’UEFA concernant Luis Diaz. Pour le club entraîné par Vincent Kompany, un simple match de suspension était suffisant pour son numéro 14. Le Rekordmeister compte faire appel de la sanction infligée par l’UEFA et « réclame une justification écrite » de l’instance sur les raisons de cette suspension.

« L’UEFA a suspendu Luis Diaz (28) pour trois matchs suite à son carton rouge contre le Paris Saint-Germain ! Le FC Bayern s’attendait à la suspension obligatoire d’un match. Le FC Bayern a demandé à l’UEFA une justification écrite de la décision afin de pouvoir faire appel », explique le journaliste de Bild Christian Falk.

