Jet de briquet et mêlée géante : Nice-OM dégénère en bagarre

L’OGC Nice grelottait face à l’OM, mais la soirée a très vite pris feu à l’Allianz Riviera après le deuxième but marseillais signé Mason Greenwood. Un jet de briquet a mis le feu aux poudres et déclenché une mêlée générale aussi soudaine que confuse.

OGC Nice – OM : Une célébration qui embrase l’Allianz Riviera

Le match d’ouverture de la 13e journée de Ligue 1 entre Nice et l’OM n’avait besoin que d’une étincelle pour basculer. Elle est venue d’un objet bien modeste : un briquet lancé en direction d’Emerson, au moment où les Marseillais célébraient leur deuxième but devant la Populaire Sud. Le geste, filmé puis relayé par le diffuseur, a immédiatement soulevé la tension dans une enceinte pourtant frigorifiée.

Aussitôt, Jérémie Pignard, arbitre de la rencontre, récupère l’objet incriminé et l’apporte au délégué. Un geste protocolaire… suivi d’un chaos beaucoup moins académique. Les joueurs sont invités à se regrouper près des bancs, mais l’atmosphère s’enflamme. Comme si la température du stade venait brutalement de remonter de quinze degrés.

Une mêlée spectaculaire, Diouf au bord de la rupture

Dans la confusion, Geronimo Rulli, remplaçant marseillais, éclate de nervosité tandis que Yehvann Diouf, côté niçois, semble à deux doigts d’exploser. Les esprits s’échauffent, les mots fusent, les corps s’empilent. Au milieu de la tempête, Melvin Bard s’épuise à contenir ses coéquipiers, sans grand succès. Adriens, staff, bancs : tout le monde s’y mêle.

Les Niçois, eux, protestent : ils réclament une faute d’Aubameyang sur Juma Bah, un supposé coup de coude à l’origine du but. Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia s’empressent de jouer les pompiers, mais la VAR, imperturbable, valide la réalisation de Greenwood.

Après trois interminables minutes d’interruption, la rencontre retrouve un semblant de calme. Rulli et Abdi écopent chacun d’un jaune, et le match repart, comme si rien ne s’était produit.

