Mercato OM : Balerdi sort une vérité sur sa prolongation

Dans une longue interview accordée au Guardian, Leonardo Balerdi s’est confié sur sa prolongation avec l’OM. Un scénario inattendu alors que plusieurs clubs étaient à ses trousses.

Mercato : Leonardo Balerdi livre des confidences à l’OM

Leonardo Balerdi a rejoint à l’Olympique de Marseille en juillet 2020. Ses débuts ont été marqués par plusieurs bourdes. Mais le défenseur argentin est parvenu à renverser la tendance. Il a enchainé de solides performances la saison dernière et est rapidement devenu le nouveau leader défensif de l’OM.

Roberto De Zerbi a même fait de lui son nouveau capitaine. Preuve que Leonardo Balerdi est un pion essentiel à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 26 ans était pourtant susceptible de quitter le navire marseillais. Plusieurs clubs européens, dont la Juventus, Bologne et l’Ajax Amsterdam étaient sur ses traces.

Roberto De Zerbi l’a vite convaincu

Mais l’ancien défenseur du BVB a fait le choix de prolonger avec l’OM à l’été 2024. Et un homme a joué un rôle clé dans sa prise de décision. Roberto De Zerbi l’a rapidement convaincu d’étendre de son bail à Marseille. Ses premiers échanges avec le technicien italien ont été décisifs.

« Son message et ses mots m’ont vraiment ému. Je me suis dit : ça va être quelque chose de spécial », a-t-il déclaré. Balerdi a été très élogieux envers l’Italien « qui a demandé de faire des choses qu’aucun autre entraîneur » ne lui avait demandé auparavant.

