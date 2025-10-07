OM : Nayef Aguerd donne de ses nouvelles après son agression

Alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Marignane pour rejoindre la sélection du Maroc pour la trêve internationale, Nayef Aguerd a été agressé par un individu. Après cet incident, le défenseur central de l’OM a donné de ses nouvelles.

Nayef Aguerd : « Je vais bien »

Présent au salon VIP de l’aéroport de Marignane en attendant son vol pour rejoindre l’équipe du Maroc pendant cette trêve internationale, Nayef Aguerd a été approché par un individu pour lui demander son numéro de téléphone et un selfie, d’après les révélations de RMC. L’inconnu a ensuite levé le ton avant de tenter de mettre une gifle à l’ancien joueur de West Ham.

Devant l’intervention du service de sécurité, l’agresseur a tenté de s’enfuir, mais a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre. Attendu pour le regroupement des Lions de l’Atlas, l’international marocain n’a pas eu le temps de déposer plainte. Quelques heures après la diffusion de cette information, Nayef Aguerd a publié un message sur son compte Instagram pour rassurer les supporters marseillais sur son état physique.

« Je tiens à rassurer tout le monde suite aux informations qui circulent depuis quelques heures. J’ai bien été agressé à l’aéroport de Marignane alors que j’attendais mon vol pour rejoindre la sélection marocaine. Heureusement plus de peur que de mal, tout s’est vite terminé grâce à l’intervention du personnel chargé de la sécurité et des forces de l’ordre.

Tout est désormais entre les mains de la police. Je vais bien, je suis désormais concentré sur ce qui compte le plus pour moi : jouer pour l’OM et représenter mon pays avec fierté lors du prochain rassemblement. Merci pour tous vos messages de soutien et d’inquiétude. Ils me touchent sincèrement. Soyons toujours calmes et respectueux. La vie continue. NA », a écrit le protégé de Roberto De Zerbi.