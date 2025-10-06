Alerte à l’OM : Nayef Aguerd victime d’une agression !

Cette information choque certainement de l’OM. Le défenseur marocain Nayef Aguerd a été agressé ce lundi à l’aéroport de Marignane, par un individu interpellé par la police.

OM : Nayef Aguerd pris à partie par un individu avant de rejoindre sa sélection

Un évènement déplorable secoue l’Olympique de Marseille en cette période de trêve internationale. Nayef Aguerd a été agressé ce lundi à l’aéroport de Marignane. C’est une révélation faite par BFM Marseille Provence. La source rapporte que l’incident a débuté lorsqu’un individu s’est approché de l’international marocain de l’OM.

Il lui a d’abord demandé « un selfie et son numéro de téléphone ». Une demande vite déclinée par Nayef Aguerd. Face ce refus, la situation a rapidement dégénéré. L’agresseur ayant commencé à hausser le ton. Quelques secondes plus tard, l’individu aurait même tenté de frapper le défenseur de l’Olympique de Marseille avant de prendre la fuite. Les forces de l’ordre sont rapidement parvenues l’à interpeler.

Il n’a pas encore déposé de plainte

De son côté, le défenseur marocain n’a pas pu déposer plainte immédiatement. Nayef Aguerd a dû s’envoler pour rejoindre les Lions de l’Atlas sans effectuer cette démarche. Cet incident vient donc entacher le début de la trêve internationale pour le défenseur de l’OM. Cela pose aussi la question de la sécurité des joueurs.

L’Olympique de Marseille voit ainsi son roc défensif partir en sélection dans un contexte extra-sportif désagréable. Cet incident pourrait potentiellement perturber sa concentration. Reste à savoir voir comment le club et son entraîneur Roberto De Zerbi réagiront à cet événement.

Rappelons que Nayef Aguerd a rejoint l’OM cet été. Les responsables marseillais ont déboursé près de 23 millions d’euros pour le déloger de West Ham. L’international marocain réalise des débuts convaincants à Marseille. Si bien qu’il est présenté comme le nouveau leader défensif des Olympiens