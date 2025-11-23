PSG : Le coup de génie de Luis Enrique qui fait trembler l’Europe

Le PSG de Luis Enrique n’en finit plus de surprendre l’Europe. Après une saison 2024-2025 conclue par un triomphe en Ligue des champions, l’Espagnol poursuit son œuvre : transformer un effectif brillant sur le papier en une machine collective redoutée sur le continent.

Un milieu devenu la signature du PSG version Luis Enrique

La saison dernière, le PSG a construit sa domination sur un socle inébranlable : son milieu de terrain. Un trio si parfaitement huilé que certains clubs ont sérieusement envisagé de changer de sport. Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz forment un mécanisme d’une précision chirurgicale, chacun capable d’éclairer le jeu en une touche, de casser une ligne ou de diriger le tempo comme un maestro.

Dans le podcast After Paris sur RMC, Jimmy Braun n’a pas caché son admiration : « Tu sais que quand tu as les trois au milieu de terrain, tu pars avec un gros avantage ». Une formule presque évidente tant les trois hommes symbolisent aujourd’hui l’équilibre parfait : créativité, discipline, volume de course, intelligence. Tout y est.

Un coup de maître dans la tempête des blessures

Cette saison, pourtant, le PSG navigue en eaux agitées. Les blessures s’accumulent, les options se réduisent… mais le cœur du jeu, lui, continue de battre. Luis Enrique, fidèle à son football total, a su sublimer ses hommes en leur offrant un cadre lumineux, basé sur le mouvement perpétuel et l’interchangeabilité. Jimmy Braun détaille encore l’impact du technicien.

« Luis Enrique a réussi à trouver une formule où ils se connaissent tellement bien, ils ont une telle complémentarité… Ils sont aussi interchangeables en plein match. Ce milieu-là, c’est le cerveau de l’équipe du PSG. » Un cerveau collectif, capable d’étouffer les adversaires, de renverser les situations et surtout de donner une identité au club. Avec ce trio magique, le PSG avance, sûr de lui, prêt à défendre sa couronne européenne… et faire trembler à nouveau toute l’Europe.

