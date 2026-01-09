Mercato: Après l’OM, Chevalier lâche une bombe sur son futur

Excellent jeudi soir lors du Trophée des Champions face à l’OM, Lucas Chevalier s’est lâché après le match en revenant sur sa période difficile. Le gardien de but du PSG a annoncé la couleur pour son avenir.

Recruté pour 55 millions d’euros (bonus compris) en provenance de Lille l’été dernier, le gardien Lucas Chevalier (24 ans, 22 matchs toutes compétitions cette saison) n’a pas eu une adaptation facile au Paris Saint-Germain. Sous pression, l’international français a connu des débuts mitigés. Après sa belle performance face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 tab) jeudi au Trophée des Champions, l’ancien Lillois a évoqué sa nouvelle réalité au PSG.

« Il y a eu un changement d’atmosphère, de dimension et j’ai eu beaucoup de leçons avec ça. Mais vous, les journalistes, êtes acteurs de ça et vous ne m’avez pas rendu la vie facile, il faut le dire aussi. Ça fait partie de la vie du sportif de très haut niveau. L’exigence est au maximum, je sais que je faisais bien des choses, d’autres non. Je suis bien dans mes baskets, je sais de quoi je suis capable et que j’aiderai beaucoup le Paris Saint-Germain.

Je ne lâcherai pas, quoi qu’il arrive. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, ça ne changera rien pour moi. (…) Je me suis senti peut-être un peu déstabilisé parce que je n’ai jamais été dans cette situation. Mais je n’ai jamais été dans une situation de vulnérabilité. J’ai juste encaissé les choses, c’est ce qu’il faut faire. Ça va peut-être arriver plus tard dans ma carrière où les gens vont essayer de te contester. Mais ça fait partie du truc », a relativisé le Tricolore en zone mixte.

