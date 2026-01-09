OM : Une forte décision pour la Coupe de France !

Après sa déception contre le PSG, l’OM tentera de se relancer mardi face à Bayeux. La LFP a pris une fort décision pour ce match de seizièmes de finale de Coupe de France.

Bayeux-OM : La LFP tranche, Gaël Angoula sera au sifflet

La déception est immense à l’Olympique de Marseille ! Les hommes de Roberto De Zerbi ont failli remporter leur premier grand trophée. Ils ont finalement été battus par le Paris Saint-Germain (2-2, TAB: 4-1) lors du Trophée des champions. Cette revers a laissé des travers dans le vestiaire phocéen.

Mais l’OM n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Les Phocéens doivent vite relever la tête. Cela passe par un succès mardi prochain face à Bayeux en 16e de finale de la Coupe de France. La LFP a d’ailleurs pris une importante décision pour ce match. C’est Gaël Angoula qui arbitrera le duel.

Une forte mobilisation autour du match

L’ancien défenseur, reconverti dans l’arbitrage, est bien connu des Marseillais. Il a déjà dirigé un match de l’OM par le passé. L’engouement autour de cette rencontre ne cesse aussi de grimper. Plus de 12 000 places ont déjà été vendues. Bayeux espère créer l’exploit ce mardi soir sur la pelouse du stade Michel-d’Ornano de Caen.

L’Olympique de Marseille, de son côté, devra éviter le piège normand. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers devront de valider leur ticket pour la suite de la compétition, en de la frustration et la fatigue accumulées lors du voyage en Koweït.

