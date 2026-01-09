INFO Mercato : Galatasaray vise un coup étonnant au PSG !

L’effectif du PSG ne devrait pas trop bouger à l’issue de ce mercato hivernal, même si un élément essentiel du dispositif de Luis Enrique aurait été approché par les recruteurs de Galatasaray. Explications.

Galatasaray se positionne sur un cadre de Luis Enrique

D’après les informations du quotidien AS, Galatasaray serait intéressé par Fabian Ruiz. Le club turc aimerait un prêt du milieu de terrain espagnol. Au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, les noms de Vitinha et de Joao Neves reviennent régulièrement comme des cracks à leur poste, celui de Fabian Ruiz n’est pas assez mis en lumière.

Pourtant, l’influence et l’impact de l’ancien joueur du Napoli dans l’entrejeu parisien font de lui un titulaire indiscutable chez les Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur formé au Betis Séville n’est pas sur le départ cet hiver, mais Galatasaray aimerait le pousser le forcer à réclamer un changement au Paris SG. Selon AS, Fabian Ruiz serait dans le viseur de Galatasaray.

🚨🆕 #PSG 🇪🇸

Galatasaray have made first contacts with PSG for midfielder Fabián Ruiz!



📌 The Turkish club are looking to strengthen midfield.

📌 Talks could involve a loan with purchase option.

⏳ No formal bid yet, situation under monitoring. pic.twitter.com/zTjG93FW2r — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 8, 2026

L’écurie de Turquie aimerait un prêt du milieu de 29 ans. Le club de la capitale n’est pas enclin à prêter son numéro 8. Luis Campos avait pourtant rencontré Abdullah Kavukçu, principal responsable des transferts de Galatasaray, mais les négociations ne devraient pas aboutir. De toute façon, l’Espagnol n’est pas intéressé pour un transfert en Turquie.

D’ailleurs, le Champion de France et d’Europe en titre est en négociations avec les représentants de Ruiz pour une prolongation de contrat. Selon les dernières nouvelles concernant cette affaire, les choses sont bien embarquées et, sauf revirement de dernière minute, le natif de Los Palacios y Villafranca devrait poursuivre l’aventure sous le maillot du Paris Saint-Germain jusqu’en 2029, voire 2030.

